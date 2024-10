Home : Nachrichten : Amateurastronomie : Artikel Druckansicht ]



SKYPOLE

Den Himmel mit bloßem Auge entdecken



Der Anblick des nächtlichen Sternhimmels lässt wohl niemanden kalt, wirklich zurechtfinden tun sich dort aber nur die wenigsten. Auf dem Königstuhl hoch über Heidelberg gibt es seit dem vergangenen Jahr eine Anlage, die bei der Erkundung des Himmels mit bloßem Auge hilft, Planeten, Sterne und Sternbilder zu entdecken. Und nicht nur bei Nacht lohnt sich ein Besuch.





Bei Tag und bei Nacht ist die Heidelberger SkyPole-Anlage ein faszinierendes Ziel für an Astronomie Interessierte.

Hoch oben über Heidelberg, auf dem Königstuhl, befinden sich mit dem Max-Planck-Institut für Astronomie, dem Haus der Astronomie und der Landessternwarte gleiche mehrere astronomische Einrichtungen. Mit der SkyPole-Anlage ist vor rund einem Jahr noch eine neue Attraktion für astronomieinteressierte Besucherinnen und Besucher hinzugekommen. Die Einrichtung auf dem Gelände der Landessternwarte unterstützt bei der Beobachtung des Himmels mit dem bloßen Auge.

SkyPole ist ein Hilfsmittel zum Aufsuchen von Himmelsobjekten: In der Mitte befindet sich ein zehn Meter hoher Mast, an dem auf unterschiedlicher Höhe drei farbige Leuchtmarken angebracht sind. Darum herum befinden sich 520 Platten mit selbstleuchtender Beschriftung in einem ringförmigen Koordinatensystem. Auf einem Bildschirm außerhalb des Kreises ist abrufbar, welche Himmelsobjekte im Moment zu sehen sind. Ein Computer berechnet die Koordinaten in Echtzeit und teilt den Interessierten mit, auf welche der Platten man sich stellen sollte und welche der drei in verschiedenen Farben leuchtenden Marken am Mast man in den Blick nehmen muss, um das ausgewählte Himmelsobjekt zu entdecken. Damit können der Mond, aber auch Planeten, Sterne sowie ganze Sternbilder angepeilt werden – und all das ohne Teleskop.

Dass der Blick an den Sternhimmel schon mit bloßem Auge viele Menschen fasziniert, ist bekannt. Das Frustrierende dabei kann jedoch sein, dass es Laien oft schwerfällt, sich am Himmel zu orientieren und einzelne Objekte auszumachen. Es braucht also einen "Schlüssel" zum Himmel, der dabei hilft, Planeten, Sterne und Sternbilder zu identifizieren. An diesem Punkt setzt SkyPole an. So gibt es individuelle Finde-Erlebnisse und der Himmel wird buchstäblich "erschlossen". Das gilt übrigens auch für den Taghimmel. Neben der Sonne kann man bei Tag auch den Mond und unter Umständen sogar die Venus mit bloßem Auge erblicken.

Seit Oktober 2023 ist SkyPole auf dem Gelände der Landessternwarte Heidelberg zu finden. Die Anlage wurde durch die Klaus Tschira Stiftung ermöglicht. Grund hierfür ist nicht zuletzt, dass den Stifter Klaus Tschira, einer der SAP-Mitbegründer, Astronomie von Kindesbeinen an faszinierte. Neben interessierten Laien, die den SkyPole allein oder in Gruppen besuchen können, ist SkyPole auch für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende interessant. Für Lehrkräfte finden überdies regelmäßig Fortbildungen statt.

Weitere Informationen und Anmeldungen zur Führungen beim Haus der Astronomie.