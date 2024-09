Home : Nachrichten : Forschung : Artikel Druckansicht ]



EXTRASOLARE PLANETEN

Neuer Blick auf die Atmosphären von Exoplaneten dank KI



Bei der Analyse von Exoplaneten-Atmosphären ist Forschenden ein vielleicht wichtiger Durchbruch gelungen: Mithilfe physikalisch trainierter neuronaler Netze konnte die komplexe Lichtstreuung in den Atmosphären von Exoplaneten genauer als bisher möglich modelliert werden. Ein besonderes Augenmerk galt dabei dem Einfluss von Wolken.





Künstlerische Darstellung eines Exoplaneten vor seinem Zentralgestirn, erstellt von den Autoren der Studie mit Unterstützung von DALL-E. [ Künstlerische Darstellung eines Exoplaneten vor seinem Zentralgestirn, erstellt von den Autoren der Studie mit Unterstützung von DALL-E. [ Großansicht

Wenn weit entfernte Exoplaneten vor ihrem Zentralstern vorbeiziehen, blockieren sie einen kleinen Teil des Sternlichts, während ein noch kleinerer Teil durch die Planetenatmosphäre dringt. Diese Wechselwirkung führt zu Variationen im Lichtspektrum, die die Eigenschaften der Atmosphäre wie chemische Zusammensetzung, Temperatur und Wolkenbedeckung widerspiegeln. Um diese gemessenen Spektren analysieren zu können, benötigen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jedoch Modelle, die in der Lage sind, Millionen synthetischer Spektren in kurzer Zeit zu berechnen. Erst der anschließende Vergleich der berechneten mit dem gemessenen Spektrum, gibt Aufschluss über die Atmosphärenzusammensetzung des beobachteten Exoplaneten. Gerade mit den neuen detaillierten Beobachtungen des James Webb Space Telescope (JWST) werden ebenso detaillierte und komplexe Atmosphärenmodelle benötigt.

Ein zentraler Aspekt der Exoplanetenforschung ist die Lichtstreuung in der Atmosphäre, insbesondere an Wolken. Bisherige Modelle konnten diese Streuung nur unzureichend erfassen, was zu Ungenauigkeiten in der Spektralanalyse führte. Physikalisch trainierte neuronale Netze bieten hier einen entscheidenden Vorteil, da sie in der Lage sind, komplexe Gleichungen effizient zu lösen. In der jetzt veröffentlichten Studie haben die Forschenden zwei solcher Netze trainiert. Das erste Modell, das ohne Berücksichtigung der Lichtstreuung entwickelt wurde, zeigte eine beeindruckende Genauigkeit mit relativen Fehlern von meist unter einem Prozent. Das zweite Modell integrierte Näherungen für die sogenannte Rayleigh-Streuung – derselbe Effekt, der auf der Erde den Himmel blau erscheinen lässt. Obwohl diese Näherungen noch verbessert werden müssen, war das neuronale Netz in der Lage, die komplexe Gleichung zu lösen, was einen wichtigen Fortschritt darstellt.

Möglich wurden diese neuen Erkenntnisse durch eine einzigartige interdisziplinäre Zusammenarbeit von Physikerinnen und Physikern des Exzellenzclusters ORIGINS, der Ludwig-Maximilians-Universität München, des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik und des ORIGINS Data Science Lab, das auf die Entwicklung neuer KI-basierter Methoden in der Physik spezialisiert ist. "Diese Synergie bringt nicht nur die Exoplanetenforschung voran, sondern eröffnet auch neue Horizonte für die Entwicklung von KI-basierten Methoden in der Physik", erklärt David Dahlbüdding von der Ludwig-Maximilians-Universität. "In Zukunft wollen wir unsere interdisziplinäre Zusammenarbeit weiter ausbauen, um die Lichtstreuung an Wolken noch genauer zu simulieren und damit das Potenzial neuronaler Netze auszuschöpfen."

Über die Ergebnisse berichtete das Team in einem Fachartikel, der in der Zeitschrift Monthly Notices of the Royal Astronomical Society erschienen ist.