PLASMA

Heiß wie im Inneren der Sonne

Der größte Teil der Materie im Weltall liegt in Form von Plasma vor: Es findet sich beispielsweise im Inneren von Sternen. Doch die Untersuchung von Plasma und damit die Verifizierung auch von astrophysikalischen Theorien im Labor ist außerordentlich schwierig, da zu dessen Entstehung extreme Bedingungen herrschen müssen. Nun gelang einem Team in Jena ein wichtiger Erfolg.



In einem Labor des Instituts für Optik und Quantenelektronik der Universität Jena bereiten Dr. Zhanna Samsonova und Dr. Daniil Kartashov ein Experiment am JETI-Laser vor. [ In einem Labor des Instituts für Optik und Quantenelektronik der Universität Jena bereiten Dr. Zhanna Samsonova und Dr. Daniil Kartashov ein Experiment am JETI-Laser vor. [ Großansicht Die drei klassischen Aggregatzustände fest, flüssig und gasförmig lassen sich in jeder normalen Küche beobachten, wenn man beispielsweise einen Eiswürfel zum Kochen bringt. Doch erhitzt man Materie noch weiter, so dass die Atome eines Stoffes zusammenstoßen und sich dadurch die Elektronen von ihnen abtrennen, dann erreicht man einen weiteren Zustand: Plasma. Über 99 Prozent der Materie im Weltall liegt in dieser Form vor, so etwa im Inneren von Sternen. Kein Wunder also, dass Physiker ein großes Interesse daran haben, solche Materie zu untersuchen. Doch Plasmen mit hoher Temperatur und Druck wie in den Sternen auf der Erde zu erzeugen und zu erforschen, ist aus verschiedenen Gründen alles andere als einfach. Physikerinnen und Physiker der Friedrich-Schiller-Universität Jena haben nun aber eine neue Methode entwickelt, mit der sie einige der Probleme während der Plasmaproduktion in den Griff bekommen können. "Um Materie so erhitzen zu können, dass sich ein Plasma bildet, brauchen wir entsprechend hohe Energie. In der Regel nutzen wir dazu Licht in Form eines großen Lasers", erklärt Christian Spielmann von der Universität Jena. „"ieser muss aber sehr kurz gepulst sein, damit die Materie nicht sofort expandiert, wenn sie die entsprechende Temperatur erreicht hat, sondern für einen kurzen Zeitraum als dichtes Plasma zusammenhält." Anzeige Bei diesem Versuchsaufbau trete aber ein Problem auf: "Wenn der Laser auf die Probe trifft, entsteht zwar ein Plasma. Dieses reagiert aber sofort wie ein Spiegel und reflektiert einen Großteil der eintreffenden Energie, die somit nicht in die komplette Materie durchdringt. Je länger die Wellenlänge vom Laserimpuls ist, desto kritischer wird das Problem", sagt Zhanna Samsonova, die federführend am Projekt beteiligt war. Um diesen Spiegeleffekt zu vermeiden, haben das Jenaer Team Proben aus Siliziumdrähten verwendet, deren Durchmesser mit einigen hundert Nanometern kleiner ist als die Wellenlänge des eintreffenden Lichts, die etwa vier Mikrometer betrug. "Wir haben erstmals einen solch langwelligen Laser bei der Plasmaanregung zum Einsatz gebracht", sagt Spielmann. "Das Licht dringt zwischen den Drähten in die Probe ein und erhitzt diese von allen Seiten, so dass für wenige Pikosekunden ein Plasma über ein wesentlich größeres Volumen entsteht, als wenn der Laser reflektiert worden wäre. Etwa 70 Prozent der Energie gelangt in die Probe." Dank des kurzen Laserpulses besteht das erhitzte Material zudem ein wenig länger, bevor es expandiert. Mithilfe von Röntgenstrahlspektroskopie können die Wissenschaftler schließlich wertvolle Informationen über den Zustand des Materials sammeln. "Mit unserer Methode lassen sich in einem Labor neue Höchstwerte in Temperatur und Dichte erreichen", freut sich Spielmann. Das Plasma sei mit etwa zehn Millionen Kelvin weitaus heißer als etwa Material an der Oberfläche der Sonne. Der Jenaer Physiker verweist zudem auf die Kooperationspartner innerhalb des Projektes: Für die Laserexperimente nutzten die Jenaer Experten eine entsprechende Einrichtung an der TU Wien, die Proben stammen von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, Computersimulationen zur Bestätigung der Erkenntnisse stammen von Kollegen aus Darmstadt und Düsseldorf. Die Ergebnisse des Jenaer Teams bieten der Plasmaforschung ganz neue Möglichkeiten: Theorien zum Zustand von Plasma können direkt durch Experimente und daran anschließende Computersimulationen verifiziert werden. Kosmologische Vorgänge lassen sich so besser verstehen. Außerdem leisten die Wissenschaftler wertvolle Vorarbeiten für die Installation von Großgeräten. So entsteht etwa in Darmstadt derzeit der internationale Teilchenbeschleuniger "Facility for Antiproton and Ion Research" (FAIR), der etwa 2025 in Betrieb gehen soll. Dank der Informationen lassen sich Bereiche herausfiltern, auf die ein genauerer Blick lohnt. Über ihre Ergebnisse berichtet das Team in einem Fachartikel der in den Physical Review X erschienen ist. Plasma so heiß wie im Inneren der Sonne. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Physik: Plasma aus Materie und Antimaterie im Labor - 4. Mai 2015

