Space Innovation Hub unterstützt deutsche Raumfahrt-Start-Ups

Mit dem Space Innovation Hub will die Deutsche Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt Start-ups, etablierte Unternehmen, Investoren, öffentliche Institutionen und die Wissenschaft zusammenbringen, um so die Raumfahrtindustrie in Deutschland zu fördern und wettbewerbsfähiger für die Kommerzialisierung der Raumfahrt zu machen.



Ob Kommunikation und Navigation mit dem Handy oder der Wetterbericht, unzählige Lebensbereiche können ohne Unterstützung aus dem All nicht mehr funktionieren. Raumfahrt ist dadurch ein Schlüsselbereich für den technologischen Fortschritt und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands geworden. Aus diesem Grund hat die Deutsche Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) den "Space Innovation Hub" ins Leben gerufen. Er stellt eine Plattform für Start-ups, etablierte Unternehmen, Investoren, öffentliche Institutionen und die Wissenschaft dar. Der Hub bietet eine einzigartige Gelegenheit für Anbieterinnen und Anbieter von Technologien und Dienstleistungen aus der Raumfahrt, direkt mit potenziellen Nutzerinnen und Nutzern zusammenzuarbeiten, sowie Kooperationen aufzubauen. Ziel ist, durch den Austausch von Ideen und Know-how Bedarfe zu identifizieren und passgenaue Lösungen zu entwickeln, um die Wettbewerbsfähigkeit, aber auch die Sicherheit Deutschlands im Weltraum zu stärken. Im Fokus steht dabei die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Institutionen und privaten Akteuren. "Der Space Innovation Hub ist ein Instrument, mit dem wir realen Mehrwert nicht nur für Start-ups bereitstellen. Es ist ein Element auf dem Weg zu einer unbürokratischeren, schnelleren und Risiken akzeptierenden Förderlandschaft," sagt Dr. Walther Pelzer, DLR-Vorstandsmitglied und Generaldirektor der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR. Der "Space Innovation Hub" dient nicht nur zum Austausch, sondern bietet auch gezielte Dienstleistungen für Unternehmen der New-Space-Szene. Diese können Beratungen zu verschiedenen Themen in Anspruch nehmen, darunter Fachthemen, Finanzierungsmöglichkeiten und Unterstützung bei der Unternehmensgründung. Zudem werden Kontakte zu Risikokapitalgebern vermittelt. Die Anbieter werden außerdem mit bestehenden Netzwerken zusammengebracht, um Synergien zu identifizieren und zu nutzen. Besonders vielversprechende Projekte – sei es im zivilen, militärischen oder Dual-Use-Bereich – werden im Rahmen des "Space Innovation Hub" aktiv gefördert. Der "Space Innovation Hub" wird von einem Expertengremium, dem Space Innovation Board, begleitet, das Empfehlungen zur strategischen und inhaltlichen Ausrichtung des Hubs gibt. Er ist eines der dreizehn ausgewiesenen Schlüsselprojekte der Raumfahrtstrategie der Bundesregierung, die 2023 verabschiedet wurde. Er wird im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) durchgeführt.

