Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort War es geplant, dass die Rakete von Isar Aerospace so schnell explodiert? Der Erstflug der Spectrum-Rakete von Isar Aerospace endete am Wochenende bereits nach 30 Sekunden (siehe Isar Aerospace: Erstflug der Trägerrakete Spectrum dauerte 30 Sekunden vom 31. März 2025) - und trotzdem bezeichnet das Unternehmen den Flug als Erfolg. Schon im Vorfeld hatte man gewarnt, nicht zu viel von dem ersten Start zu erwarten - etwa, dass die Rakete eine Erdumlaufbahn erreicht. Geplant war dieses Ende der Mission aber natürlich nicht. Gerade "New-Space-Unternehmen" entwickeln allerdings anders als die staatlichen Raumfahrtagenturen und sind dadurch oft sehr viel schneller: Hier wird beispielsweise sehr viel eher ein Startversuch unternommen und eine Explosion der Rakete in Kauf genommen, um möglichst frühzeitig Daten zu sammeln, die dann helfen, die Rakete zu verbessern und weiterzuentwickeln. Das ist etwa bei Unternehmen wie SpaceX nicht anders. Die "Fehlschläge" sind quasi eingepreist. Grundsätzlich wäre es eine große Überraschung gewesen, wenn beim Erstflug einer komplett neuen Rakete alles auf Anhieb funktioniert hätte. So dürfte es durchaus zutreffend sein, was das Unternehmen nach dem Flug mitgeteilt hat: Man zeigte sich zufrieden und freute sich, jede Menge Daten gesammelt zu haben, die nun in die weitere Entwicklung einfließen werden.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.