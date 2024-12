Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum lässt sich das spätere Aussehen von Galaxien nicht vorhersagen? Bei Menschen klappt es doch auch! (Diese Frage bezieht sich auf die gestrige Frage "Aufgrund der großen Entfernungen im All sieht man ja praktisch nur in die Vergangenheit. Lässt sich trotzdem auf das jetzige Aussehen entfernter Galaxien schließen?")



In gewissem Umfang lässt sich das Aussehen von Galaxien in der Zukunft natürlich vorhersagen, allerdings ist die Vorhersage nur so genau, wie die Kenntnisse, die man über das entsprechende System hat. Auch bei computergenerierten Bildern, die das Aussehen eines Menschen in einigen Jahrzehnten zeigen, werden ja in der Regel nur allgemeine Alterungsmuster angewandt. Eine individuelle Berücksichtigung der Lebensumstände der einzelnen Person ist kaum möglich und kann das tatsächliche Aussehen im Alter noch entscheidend beeinflussen.



Das ist bei Galaxien nicht anders: So glaubt man beispielsweise, dass durch die bevorstehende Kollision von Andromedagalaxie und Milchstraße eine elliptische Galaxie entstehen wird. Was aber dabei beispielsweise genau mit unserem Sonnensystem passieren wird, hängt von verschiedenen Parametern der Kollision ab. Bei weit entfernten Systemen lässt sich - schon mangels Daten - kaum vorhersagen, ob sie vielleicht im Laufe der Zeit mit anderen Systemen verschmelzen werden, ob es zu dichten Begegnungen mit anderen Galaxien kommt und wie dies alles ihr Aussehen beeinflussen wird. Kollisionen und Verschmelzungen gelten aber gerade als entscheidendes Merkmal für die Galaxienentwicklung. Das macht konkrete Aussagen für weit entfernte Galaxien sehr schwierig. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.