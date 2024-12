Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann es in seltenen Fällen auch Wechselwirkungen von Neutrinos mit Atomen in unserem Körper geben? Neutrinos sind äußerst schwer zu "fassen", da sie praktisch alles durchdringen ohne eine Reaktion hervorzurufen. Die Erde und auch der menschliche Körper werden in jeder Sekunde von Milliarden dieser Teilchen durchlaufen, die Wahrscheinlichkeit, dass aber ein Neutrino mit einem Atom unseres Körpers reagiert ist ausgesprochen gering - es ist aber nicht unmöglich. Wenn das passiert, dann würde es auf atomarer Ebene zu einer "Störung" kommen - was genau geschieht, hängt von der Energie des Neutrinos und dem Atom ab, mit dem es reagiert. Eventuell kommt es dadurch auch zu einem Defekt an einem einzelnen Atom, was in der Regel vom Körper schnell repariert bzw. ersetzt werden kann. Da wir in unserem Leben auch immer wieder von anderer, deutlich reaktionsfreudigerer Strahlung getroffen werden, sollte man sich über einen Treffer von einem Neutrino wirklich keine Gedanken machen. Nach einer Schätzung beträgt die Wahrscheinlichkeit einer Reaktion eines Neutrinos in einem Menschen für einen einzelnen Menschen im Verlauf seines Lebens bei etwa 25 Prozent. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.