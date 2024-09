Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn ein Schwarzes Loch Sterne und Planeten verschlingt, müsste man diese Objekte nicht um den Ereignishorizont kreisen sehen? Schwarze Löcher, insbesondere die supermassereichen Varianten im Zentrum von Galaxien, verschlingen tatsächlich Sterne und Planeten. Allerdings tun sie das nicht ständig: Sterne können in relativer Nähe des Schwarzen Loch ihre Bahnen ziehen und genau dies hat man auch schon beobachtet. Wenn sie allerdings dem Schwarzen Loch zu nahe kommen, passiert etwas mit ihnen: Neben den relativistischen Effekten, um die es in der gestrigen Frage ging, werden Sterne und Planeten durch die gewaltigen Gravitationskräfte zerrissen. In unmittelbarer Nähe des Ereignishorizonts ist also von den Sternen und Planeten nichts mehr übrig, sondern es bleibt nur eine große langgestreckte Trümmerwolke, die sich um das Schwarze Loch bewegt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.