Wieso kann Materie überhaut in ein Schwarzes Loch fallen? Die Frage erscheint auf den ersten Blick ungewöhnlich, bezieht sich aber auf einen überraschenden Sachverhalt: Verfolgt man als externer Beobachter ein Objekt, das sich einem Schwarzen Loch nähert, wird dieses bei der Annäherung nicht nur röter und lichtschwächer, sondern sich auch immer weiter verlangsamen und schließlich "einfrieren", wenn es den Ereignishorizont erreicht hat. Da ist natürlich die Frage berechtigt, wie bei einer solchen Beobachtung ein Schwarzes Loch überhaupt wachsen kann. Es kommt dabei immer auf die Perspektive an. Für das Objekt selbst sieht die Sache nämlich anders aus: Nachdem es den Ereignishorizont des Schwarzen Loch überquert hat, kann es machen, was es will - es wird unweigerlich zur zentralen Singularität gezogen. Informationen über das Schicksal des Objekts innerhalb des Ereignishorizonts können allerdings nicht in die Welt auf der anderen Seite des Ereignishorizonts gelangen. Die Masse des Objekts wird aber den Ereignishorizont ein wenig vergrößern. Und genau dies ist der Punkt: Ein externer Beobachter wird nie verfolgen können, wie ein Objekt den ursprünglichen Ereignishorizont überquert, doch dieser wächst mit der zugewonnen Masse und Energie, so dass auch das Schwarze Loch gewachsen ist.