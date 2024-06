Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Entstehen auch heute noch Sonnensysteme? Selbstverständlich. Wie sich die Wissenschaft die Vorgänge um die Entstehung von Planeten um einen jungen Stern vorstellt, hatten wir in unserer Antwort auf die Frage Wie entstand das Sonnensystem? grob beschrieben. Und dass diese Vorstellung so abwegig nicht ist, haben Beobachtungen in den letzten Jahren wiederholt gezeigt: Um junge Sterne hat man nämlich tatsächlich Scheiben aus Gas und Staub entdeckt und in einigen auch deutliche Hinweise dafür, dass dort schon Planeten entstanden sind bzw. gerade entstehen. Natürlich erhält man bei der Beobachtung eines individuellen Systems nur eine Momentaufnahme dieser Vorgänge, da die Planetenentstehung ein sehr langsamer Prozess ist, bei dem man nicht so einfach zuschauen kann. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.