Wie entstand das Sonnensystem? Man nimmt heute an, dass alle Planeten im Sonnensystem in einer Scheibe aus Gas und Staub entstanden sind, die sich um die gerade entstehende Sonne gebildet hatte. Diese war wiederum aus dem Kollaps einer großen Gaswolke entstanden und die Scheibe aus Staub und Gas war in gewisser Weise das Material dieses Kollapses, das nicht für die Entstehung der Sonne verbraucht wurde. Der Kollaps der Gaswolke könnte beispielsweise durch eine nahe Sternexplosion ausgelöst worden sein. In der Scheibe aus Gas und Staub um die junge Sonne stießen nun winzig kleine Partikel zusammen und verschmolzen zu immer größeren Objekten bis schließlich Körper von einigen hundert Meter Durchmesser entstanden. Solche Vorstadien eines Planeten nennt man Planetisimale. Diese wurden durch Kollisionen und Wiederverschmelzen immer größer und konnten später selbst durch ihrer Masse mehr und mehr Partikel und kleinere Körper anziehen, so dass sie immer weiter wuchsen und schließlich zu "richtigen" Gesteinsplaneten und andere - dann mit größerer Atmosphäre aus Wasserstoff - zu Gasplaneten wurden.