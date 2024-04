Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es auch Objekte mit nur einem Millionstel oder Milliardstel der Sonnenleuchtkraft? Der Fragesteller hat Bezug genommen auf einen Bericht über die Entdeckung eines extrem leuchtkräftigen Quasars, der 500 Billionen Mal leuchtkräftiger ist als unsere Sonne (siehe: Very Large Telescope: Lange übersehener Quasar mit Rekordwerten vom 20. Februar 2024) und fragt nun, ob es auch Objekte gibt, die umgekehrt eine Leuchtkraft haben, die nur einem entsprechend winzigen Bruchteil der Sonnenleuchtkraft entspricht. Natürlich gibt es deutlich lichtschwächere Objekte, allerdings dürfte es schwierig werden, Objekte zu finden, die tatsächlich nur ein Millionstel, Milliardstel oder gar Billionstel der Sonnenleuchtkraft aufweisen. Selbst Braune Zwerge, also Objekte, in denen gar keine dauerhaften Fusionsprozesse zur Energieversorgung ablaufen, haben eine Leuchtkraft von etwa einem 100.000-tel der Sonnenleuchtkraft. Man müsste also mehr auf Asteroiden oder andere kleine Objekte schauen, die allerdings nicht selbst leuchten, sondern nur Licht reflektieren. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.