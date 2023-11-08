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Es gab eine aktuelle Meldung in einer Zeitung, die besagt,
dass die MOND-Theorie bestätigt worden sein soll. Was ist davon zu halten?
Der Fragesteller bezieht sich auf eine Meldung auf der Website der Frankfurter
Rundschau (Astronom
will "klaren Beweis" für Zusammenbruch der Schwerkraft gefunden haben vom 6.
November 2023). Diese bezieht sich allerdings auf eine Studie aus dem Sommer,
die schon Gegenstand einer Frage im August war (siehe
Sollte sich mit der jetzt
veröffentlichten Studie von Kyu-Hyun Chae das Thema Dunkle Materie nicht
erledigt haben? vom 14. August 2023). Warum dieser Artikel, der vermutlich
auf einer Pressemitteilung beruht und (so die Angabe darunter) mit "maschineller
Unterstützung" erstellt wurde, jetzt erschienen ist, wird nicht ganz klar.
Zu der Qualität der Studie kann man nicht mehr sagen als im August.
Interessant scheint mir noch ein Aspekt zu sein, der einer Redakteurin, die
nicht vom Fach ist, eher nicht auffällt: Alle in dem Beitrag zitierten
Wissenschaftler sind in der Fachwelt bekannte Verfechter der MOND-Theorie. Ein
Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin, die MOND eher kritisch sieht, wurde
zu den Resultaten nicht befragt.
(ds/8. November
2023)
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astronews.com.
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