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Es gab eine aktuelle Meldung in einer Zeitung, die besagt, dass die MOND-Theorie bestätigt worden sein soll. Was ist davon zu halten?

Der Fragesteller bezieht sich auf eine Meldung auf der Website der Frankfurter Rundschau (Astronom will "klaren Beweis" für Zusammenbruch der Schwerkraft gefunden haben vom 6. November 2023). Diese bezieht sich allerdings auf eine Studie aus dem Sommer, die schon Gegenstand einer Frage im August war (siehe Sollte sich mit der jetzt veröffentlichten Studie von Kyu-Hyun Chae das Thema Dunkle Materie nicht erledigt haben? vom 14. August 2023). Warum dieser Artikel, der vermutlich auf einer Pressemitteilung beruht und (so die Angabe darunter) mit "maschineller Unterstützung" erstellt wurde, jetzt erschienen ist, wird nicht ganz klar.

 Zu der Qualität der Studie kann man nicht mehr sagen als im August. Interessant scheint mir noch ein Aspekt zu sein, der einer Redakteurin, die nicht vom Fach ist, eher nicht auffällt: Alle in dem Beitrag zitierten Wissenschaftler sind in der Fachwelt bekannte Verfechter der MOND-Theorie. Ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin, die MOND eher kritisch sieht, wurde zu den Resultaten nicht befragt. (ds/8. November 2023)

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