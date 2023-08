Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Sollte sich mit der jetzt veröffentlichten Studie von Kyu-Hyun Chae das Thema Dunkle Materie nicht erledigt haben? Eine kleine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beschäftigt sich schon seit Jahren mit der Frage, ob man tatsächlich Dunkle Materie benötigt, um das beobachtete Rotationsverhalten von Galaxien zu erklären. Sie schlagen als Alternative ein modifiziertes Gravitationsgesetz vor. Diese Theorie ist als MOND bekannt, MOND steht dabei für "Modifizierte Newtonsche Dynamik". Ein möglicher Test für MOND wäre die Analyse der Bewegungen von weiten Doppelsternen. Im Juli erschien nun eine Studie von Kyu-Hyun Chae, die sich genau damit beschäftigt und als Grundlage Daten des europäischen Astrometriesatelliten Gaia nutzt. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Bewegungen der Doppelsterne nicht mit dem Standardgravitationsgesetz vereinbar sind. Wurde damit MOND bewiesen und bedeutet dies das Ende der "Dunklen Materie"? Man sollte mit solchen Schlussfolgerungen sehr vorsichtig sein: Zwar sind die Gaia-Daten die besten Daten, die es bislang in diese Richtung gibt, doch muss man sich auch über ihre Grenzen klar sein und darüber, was sie uns tatsächlich sagen können. Entscheidend ist beispielsweise die Beobachtungsdauer solcher Systeme und die Auswahl der in die Studie aufgenommenen Doppelsterne. Es gibt nämlich andere Studien, die auch Gaia-Daten von Doppelsternen nutzen, und die keine Abweichung vom Standardgravitationsgesetz finden. Sie nutzen allerdings (und begründen dies auch sorgfältig) eine andere Auswahl von Sternen. Bevor man also irgendwelche Schlüsse zieht, wird man sehr gründlich untersuchen müssen, welchen Effekt beispielsweise die Auswahl und die Analyse der Daten auf das Endergebnis hat. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.