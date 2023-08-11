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Was sagen die Theorien über das Ende eines Schwarzen
Sterns?
Schwarze oder dunkle Sterne sind Objekte, die in der Frühphase des Universums
existiert haben könnten, überwiegend aus Wasserstoff und Helium bestehen, aber
auch aus etwas Dunkler Materie. Sie beziehen ihre Energie nicht aus
Kernfusionsprozessen, sondern aus der Vernichtung von Dunkler Materie. Das
James Webb Space Telescope könnte solche Sterne entdeckt haben, sicher ist
dies allerdings nicht (siehe: Was
sind schwarze Sterne und hat man wirklich welche gefunden? vom 21. Juli
2023).
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das Schicksal solcher Sterne aussieht,
die genauen Entwicklungswege kennt man aber, mangels Beobachtungsdaten, noch
nicht. Eine Möglichkeit ist, dass sie sehr früh zu Schwarzen Löchern
kollabieren, was erklären könnte, warum es auch im jungen Universum schon
massereiche Schwarze Löcher gibt. Sie könnten auch bis heute existieren oder
sich aber in normale Sterne verwandelt habe, die inzwischen verloschen sind.
Sollte James Webb tatsächlich einige Exemplare dieser Sterne aufgespürt
haben, dürfte diese und künftige Beobachtungen helfen, die theoretischen Modelle
zu verbessern, was dann konkretere Vorhersagen über das Schicksal dieser Objekte
erlauben würde.
(ds/11. August
2023)
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