Was sagen die Theorien über das Ende eines Schwarzen Sterns? Schwarze oder dunkle Sterne sind Objekte, die in der Frühphase des Universums existiert haben könnten, überwiegend aus Wasserstoff und Helium bestehen, aber auch aus etwas Dunkler Materie. Sie beziehen ihre Energie nicht aus Kernfusionsprozessen, sondern aus der Vernichtung von Dunkler Materie. Das James Webb Space Telescope könnte solche Sterne entdeckt haben, sicher ist dies allerdings nicht (siehe: Was sind schwarze Sterne und hat man wirklich welche gefunden? vom 21. Juli 2023). Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das Schicksal solcher Sterne aussieht, die genauen Entwicklungswege kennt man aber, mangels Beobachtungsdaten, noch nicht. Eine Möglichkeit ist, dass sie sehr früh zu Schwarzen Löchern kollabieren, was erklären könnte, warum es auch im jungen Universum schon massereiche Schwarze Löcher gibt. Sie könnten auch bis heute existieren oder sich aber in normale Sterne verwandelt habe, die inzwischen verloschen sind. Sollte James Webb tatsächlich einige Exemplare dieser Sterne aufgespürt haben, dürfte diese und künftige Beobachtungen helfen, die theoretischen Modelle zu verbessern, was dann konkretere Vorhersagen über das Schicksal dieser Objekte erlauben würde.