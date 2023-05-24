Wieso geht man davon aus, dass im Doppelsternensystem SSN 7, der leichtere der beiden Partner zu einem Schwarzen Loch werden wird?

Massereiche Sterne kollabieren dann zu einem Schwarzen Loch, wenn sie keinen Brennstoff mehr für die Kernfusionsprozesse in ihrem Inneren zur Verfügung haben. Denn nur die Energieproduktion durch Kernfusion verhindert, dass der Stern unter seiner gewaltigen Masse kollabiert.

Das Doppelsternsystem SSN 7, über das wir im Beitrag "Sterne: Die dunkle Zukunft eines massereichen Doppelsternsystems" am 28. April 2023 berichtet haben, besteht aus zwei sehr massereichen Sternen. Aktuell zieht der massereichere Partner Material vom masseärmeren Stern ab, bei dem dann irgendwann der Punkt erreicht sein wird, dass sein Brennstoffvorrat verbraucht ist und er zum Schwarzen Loch wird. Dieses Schicksal ereilt dann auch den massereicheren Stern, sobald dessen Brennstoffvorrat auch erschöpft ist.

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