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Wieso geht man davon aus, dass im Doppelsternensystem SSN
7, der leichtere der beiden Partner zu einem Schwarzen Loch werden wird?
Massereiche Sterne kollabieren dann zu einem Schwarzen Loch, wenn sie keinen
Brennstoff mehr für die Kernfusionsprozesse in ihrem Inneren zur Verfügung
haben. Denn nur die Energieproduktion durch Kernfusion verhindert, dass der
Stern unter seiner gewaltigen Masse kollabiert.
Das Doppelsternsystem SSN 7, über das wir im Beitrag "Sterne:
Die dunkle Zukunft eines massereichen Doppelsternsystems" am 28. April 2023
berichtet haben, besteht aus zwei sehr massereichen Sternen. Aktuell zieht der
massereichere Partner Material vom masseärmeren Stern ab, bei dem dann
irgendwann der Punkt erreicht sein wird, dass sein Brennstoffvorrat verbraucht
ist und er zum Schwarzen Loch wird. Dieses Schicksal ereilt dann auch den
massereicheren Stern, sobald dessen Brennstoffvorrat auch erschöpft ist.
(ds/24. Mai
2023)
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