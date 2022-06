Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Müsste sich die Erde sich bei einem Polsprung nicht auch drehen, so dass Europa dann auf der Südhalbkugel wäre? Was wir als Nord- und was als Südhalbkugel bezeichnen, ist grundsätzlich ja reine Definitionssache. Nach einer Umkehrung des Erdmagnetfelds, also nach einem "Polsprung" (siehe die Antwort auf die Frage vom Freitag), würden unsere Kompassnadeln nicht mehr Richtung Norden zeigen. Das bedeutet allerdings nicht, dass sich die Lage der Erde um Raum ändert: Der Planet wird dadurch nicht kippen, es wird sich lediglich das Magnetfeld umkehren, was im Inneren der Erde erzeugt wird. Wir würden also auch nach einem Polsprung weiterhin die vertrauten Sterne des "Nordhimmels" und beispielsweise nicht plötzlich die Magellanschen Wolken an unserem mitteleuropäischen Himmel sehen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.