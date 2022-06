Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist ein Polsprung Realität oder eher eine Art Verschwörungstheorie? Man kann nachweisen, dass sich im Verlauf der Erdgeschichte der magnetische Nord- und Südpol mehrfach umgekehrt haben, also der magnetische Nordpol zum Südpol wurde und umgekehrt. Bekannt ist auch, dass die magnetischen Pole wandern und sich unser Magnetfeld in den letzten Jahrzehnten abgeschwächt hat. Was dies genau bedeutet, ist bislang wissenschaftliche Spekulation. Dass es irgendwann wieder einmal zu einem Polsprung kommen wird, gilt aber als wahrscheinlich. Diskutiert wird auch die Frage, was ein solcher Polsprung für Folgen für die Erde hätte. Man geht davon aus, dass auch bei einem Polsprung das Magnetfeld nicht für einige Zeit komplett verschwinden würde, die Erde also nicht ohne jeden Schutz wäre. Man konnte bislang auch kein Massensterben von Lebewesen nachweisen, das mit Polsprüngen in Verbindung stand. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.