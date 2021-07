Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was wurde aus dem vermuteten Schwarzen Loch im Orion? Der Fragesteller bezieht sich vermutlich auf eine Studie, über die wir auch hier bei astronews.com im Jahr 2012 berichtet hatten (Sternhaufen: Schwarzes Loch im Orionnebel? vom 12. September 2012). Simulationen deuteten darauf hin, dass sich die Sterne in dessen zentralen Sternhaufen schneller bewegen, als ihre sichtbare Masse eigentlich erlauben würde. Dies wurde als mögliches Indiz für ein Schwarzes Loch gewertet. Ein solches Schwarzes Loch ist allerdings, wie schon die Autoren der damaligen Studie schrieben, nur zu entdecken, wenn dieses Teil eines Doppelsternsystems ist und Material von dem einen Partner auf das Schwarze Loch strömt und sich dabei aufheizt. Es sollte dann als helle Röntgenquelle erscheinen. Entsprechende Beobachtungen sind mir bislang nicht bekannt, so dass das Schwarze Loch weiter Spekulation bleibt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.