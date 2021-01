Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist die satellitengestützte Erdbeobachtung auch für die Archäologie nützlich? Ja, das kann sie durchaus sein, genau wie die Luftbildarchäologie, durch die man ja auch immer wieder Strukturen in der Landschaft entdeckt hat, die beispielsweise auf Zeugnisse früherer Siedlungen hindeuten. Über ein Beispiel, wie die deutschen Radarsatelliten TerraSAR-X und TanDEM-X Archäologinnen und Archäologen in Ägypten unterstützen konnten, haben wie auch hier bei astronews.com berichtet (siehe: Radarsatelliten: Archäologie mit Unterstützung aus dem All vom 3. Dezember 2018) Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.