Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wann verschluckt die Sonne die Erde? Klar ist, dass unsere Sonne sich in einigen Milliarden Jahren zu einem Roten Riesen aufblähen wird. Egal ob sie dabei so groß wird, dass sie die Erde verschluckt oder nicht: Das Leben auf der Erde wird dann schon längst verschwunden sein und sich der Planet in eine wasserlose Gluthölle verwandelt haben. Vor elf Jahren hat ein Astronomenteam zudem berechnet, dass die Erde wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich von der Sonne verschluckt werden wird - in rund 7,59 Milliarden Jahren (siehe: Erde: Die Erde verglüht in 7,59 Milliarden Jahren vom 27. Februar 2008). Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.