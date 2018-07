Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum kann das Weltraumteleskop Kepler nicht zur Erde ausgerichtet werden und gleichzeitig beobachten? Diese Frage dürfte sich auf unseren gestrigen Bericht über das nahende Ende der Mission des Weltraumteleskops Kepler beziehen. Natürlich wäre es schön, wenn man Kepler ständig zur Erde ausgerichtet halten und gleichzeitig weiter beobachten könnte. So könnten Daten regelmäßig übertragen und das Teleskop genutzt werden, bis der Treibstoff endgültig verbraucht ist. Leider klappt das nicht, weil sich auch Kepler in einem Orbit um die Sonne befindet und sich die Position der Erde für das Teleskop daher laufend verändert. Soll die Antenne von Kepler also ständig zur Erde ausgerichtet bleiben, muss man sie ständig nachführen, wodurch sich auch das Beobachtungsgebiet des Teleskops kontinuierlich verändern würde. Das widerspricht aber dem Prinzip der Mission, nach dem ja gerade Sterne über einen längeren Zeitraum nach Helligkeitsschwankungen überwacht werden sollen. Unabhängig davon stehen zudem Kapazitäten des Deep Space Network nicht ständig für die Mission zur Verfügung, sondern nur zu bestimmten Zeiten, die im Vorfeld festgelegt werden. Daher muss das Team auch bis Anfang August warten, bis Kepler mit der Datenübertragung beginnen kann. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.