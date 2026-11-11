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Setzt das kosmologische Prinzip nicht automatisch ein unendlich großes Universum voraus?

Nein, das tut es nicht. Das kosmologische Prinzip stellt eine Grundannahme der aktuellen Wissenschaft dar. Danach ist das Universum homogen, es sieht also - auf großen Skalen, nicht im Kleinen - von überall gleich aus und es ist isotrop, was man auf großen Skalen sieht ist also unabhängig von der Beobachtungsrichtung. Das führt dazu, dass die Erkenntnisse, die man über die Funktionsweise unserer Welt gewinnt, nicht vom Ort abhängen, an dem man forscht.

Die Bedingungen des kosmologischen Prinzips lassen sich auch in einem endlichen Universum erfüllen - man denke beispielsweise an das um eine Dimension reduzierte Modell, in dem wir als 2-dimensionale Wesen auf der Oberfläche eines sich ausdehnenden Ballons leben. Diese Ballonoberfläche ist endlich und trotzdem kann das kosmologische Prinzip für einen Flächenbewohner erfüllt sein. (ds / 11. November 2026)

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