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Wenn man sich das expandierende Universum wie eine
Ballonoberfläche vorstellen soll, wohin blicken dann Teleskope, wenn sie weit in
die Vergangenheit schauen?
Die Frage weist auf ein Problem mit anschaulichen Erklärungen für kosmische
Phänomene hin. Die Antwort auf die Frage ist tatsächlich: entlang der
Ballonoberfläche und nicht etwa ins Innere des Ballons. Das Ballonmodell zur
Veranschaulichung der Expansion des Universums ist eine Vereinfachung: Es ist
der Versuch, sich die Expansion unseres Raums vorzustellen und zu verstehen,
warum es beispielsweise keinen Ort des Urknalls gibt. Tatsächlich fehlt bei
dieser Ballonanalogie aber eine Dimension - in dem Modell wären wir
zweidimensionale Flächentierchen, die gar nicht erkennen können, dass sie sich
auf einer gekrümmten Ballonoberfläche befinden. In der Realität leben wir aber
in drei Dimensionen. (ds
/ 11. November
2026)
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