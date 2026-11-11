Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn man sich das expandierende Universum wie eine Ballonoberfläche vorstellen soll, wohin blicken dann Teleskope, wenn sie weit in die Vergangenheit schauen? Die Frage weist auf ein Problem mit anschaulichen Erklärungen für kosmische Phänomene hin. Die Antwort auf die Frage ist tatsächlich: entlang der Ballonoberfläche und nicht etwa ins Innere des Ballons. Das Ballonmodell zur Veranschaulichung der Expansion des Universums ist eine Vereinfachung: Es ist der Versuch, sich die Expansion unseres Raums vorzustellen und zu verstehen, warum es beispielsweise keinen Ort des Urknalls gibt. Tatsächlich fehlt bei dieser Ballonanalogie aber eine Dimension - in dem Modell wären wir zweidimensionale Flächentierchen, die gar nicht erkennen können, dass sie sich auf einer gekrümmten Ballonoberfläche befinden. In der Realität leben wir aber in drei Dimensionen.

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