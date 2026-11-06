Wie können sich Gesteinsplaneten bilden?

Gesteinsplaneten bilden sich in der Scheibe aus Gas und Staub um einen jungen, gerade entstehenden Stern. Entscheidend für die Entstehung von Gesteinsplaneten ist der Staub: Die einzelnen Körner verklumpen und bilden so im Laufe der Zeit immer größere Brocken bis sich schließlich sogenannte Planetesimale bilden, die Grundbausteine von Planeten. Durch weitere Kollisionen und Verschmelzungen dieser Objekte bilden sich dann im Laufe der Zeit richtige Planeten.



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