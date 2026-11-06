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Wie können sich Gesteinsplaneten bilden?
Gesteinsplaneten bilden sich in der Scheibe aus Gas und Staub um einen jungen,
gerade entstehenden Stern. Entscheidend für die Entstehung von Gesteinsplaneten
ist der Staub: Die einzelnen Körner verklumpen und bilden so im Laufe der Zeit
immer größere Brocken bis sich schließlich sogenannte Planetesimale bilden, die
Grundbausteine von Planeten. Durch weitere Kollisionen und Verschmelzungen
dieser Objekte bilden sich dann im Laufe der Zeit richtige Planeten. (ds
/ 6. November
2026)
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