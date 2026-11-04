Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Nutzt auch James Webb den Gravitationslinseneffekt, um noch weiter ins All zu schauen? Die Existenz von Gravitationslinsen folgt aus Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie, nach der Massenansammlungen den sie umgebenden Raum krümmen und so auch Lichtstrahlen ablenken. Als Gravitationslinsen können etwas massereiche Galaxien oder Galaxienhaufen dienen. Entfernte Objekte, die aus unserer Perspektive hinter diesen "Linsen" liegen, können durch sie nicht nur dupliziert, sondern auch verzerrt, verstärkt oder vergrößert werden. Auf diese Weise erlauben Gravitationslinsen oft einen Blick auf Objekte, die so weit von uns entfernt sind, dass sie selbst mit modernen Teleskopen kaum mehr zu beobachten sind. Diesen Effekt macht sich selbstverständlich auch das Weltraumteleskop James Webb zunutze: So konnte das Infraroteleskop beispielsweise eine Supernova in einer entfernten Galaxie beobachten, die durch eine Gravitationslinse gleich drei Mal zu sehen war - und zwar zu jeweils leicht anderen Zeiten, da das Licht auf unterschiedlich lange Wege abgelenkt wurde. So ist das Aufleuchten und das Verschwinden der Supernova deutlich zu erkennen.

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