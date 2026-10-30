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Kann es Kugelblitze geben?

Das Phänomen von "Kugelblitzen", also kugelförmigen Leuchterscheinungen, die mit Gewittern verbunden sind, wird schon seit langer Zeit beschrieben. Inzwischen neigt man in der Wissenschaft dazu, sie für ein reales Phänomen zu halten, obwohl es noch keine Theorie gibt, die ihre Entstehung und auch die beobachteten Eigenschaften wirklich schlüssig beschreiben kann. Es könnte also sein, dass es sich bei manchen Beobachtungen auch um optische Täuschungen handelt.

Eine mögliche These zur Entstehung, die durch zufällige spektrale Beobachtungen eines Kugelblitzes in China zumindest nicht widerlegt wurde, ist ein Blitzeinschlag in sandigen Boden und das dadurch ausgelöste Verdampfen von Silicium. Nach einer anderen Hypothese entstehen die Leuchterscheinungen durch einen Blitzeinschlag in Wasser und die anschließende Bildung von Plasmabällen. Und es gibt noch weitere Theorien. So sieht man Kugelblitze heute als reale, aber sehr seltene Erscheinungen, bei der es sich aber wohl eher nicht um Blitze im klassischen Sinne handelt. (ds / 30. Oktober 2026)

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