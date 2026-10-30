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Kann es Kugelblitze geben?
Das Phänomen von "Kugelblitzen", also kugelförmigen Leuchterscheinungen, die mit
Gewittern verbunden sind, wird schon seit langer Zeit beschrieben. Inzwischen
neigt man in der Wissenschaft dazu, sie für ein reales Phänomen zu halten,
obwohl es noch keine Theorie gibt, die ihre Entstehung und auch die beobachteten
Eigenschaften wirklich schlüssig beschreiben kann. Es könnte also sein, dass es
sich bei manchen Beobachtungen auch um optische Täuschungen handelt.
Eine mögliche These zur Entstehung, die durch zufällige spektrale Beobachtungen
eines Kugelblitzes in China zumindest nicht widerlegt wurde, ist ein
Blitzeinschlag in sandigen Boden und das dadurch ausgelöste Verdampfen von
Silicium. Nach einer anderen Hypothese entstehen die Leuchterscheinungen durch
einen Blitzeinschlag in Wasser und die anschließende Bildung von Plasmabällen.
Und es gibt noch weitere Theorien. So sieht man Kugelblitze heute als reale,
aber sehr seltene Erscheinungen, bei der es sich aber wohl eher nicht um Blitze
im klassischen Sinne handelt. (ds
/ 30. Oktober
2026)
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