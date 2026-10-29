Geht die von Sternen abgestrahlte Energie verloren, wenn sie nicht auf Planeten oder andere Körper im Universum trifft?

Nein, dem widerspricht schon der Energieerhaltungssatz: Die Energie breitet sich als elektromagnetische Strahlung immer weiter aus. Sie kann dabei aber nicht nur auf Planeten oder andere feste Körper treffen, sondern natürlich auch auf Gas und Staub und an diese Energie abgeben. Verloren geht am Ende aber nichts.



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