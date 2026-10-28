Wie lange dauert es, bis eine Rakete fertiggebaut ist?

Die Neuentwicklung einer Rakete dauert in der Regel mehrere Jahre, bei komplexeren Systemen sogar deutlich über ein Jahrzehnt bis zur Flugtauglichkeit. Eine schon etablierte Rakete, wie beispielsweise die Falcon-9-Raketen von SpaceX, kann in unter einem Jahr, ggf. sogar in noch kürzer Zeit gebaut werden, wobei natürlich die einzelnen Komponenten auch parallel gefertigt und am Ende dann zur Rakete zusammengebaut werden. Das hat dann schon etwas von einer "Fließbandproduktion".



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