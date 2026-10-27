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Kann Dunkle Materie auf der Erde existieren?

Ja, das sollte möglich sein und ist sogar recht wahrscheinlich und auch die Hoffnung vieler Experimente zur Suche nach Partikeln der Dunklen Materie. Diese bauen natürlich darauf, dass Dunkle Materie auch auf der Erde nachweisbar ist. Sonst wären diese Experimente sinnlos. Dunkle Materie verhält sich - um eine andere Teilfrage des Fragestellers zu beantworten - zu sichtbarer Materie nicht wie Antimaterie zu normaler Materie. Sie zerstrahlt also nicht, wenn sie auf normale Materie trifft. Das hätte man auch angesichts der Mengen, die es im Universum geben sollte, bemerken müssen. (ds / 27. Oktober 2026)

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