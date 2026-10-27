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Kann Dunkle Materie auf der Erde existieren?
Ja, das sollte möglich sein und ist sogar recht wahrscheinlich und auch die
Hoffnung vieler Experimente zur Suche nach Partikeln der Dunklen Materie. Diese
bauen natürlich darauf, dass Dunkle Materie auch auf der Erde nachweisbar ist.
Sonst wären diese Experimente sinnlos. Dunkle Materie verhält sich - um eine
andere Teilfrage des Fragestellers zu beantworten - zu sichtbarer Materie nicht
wie Antimaterie zu normaler Materie. Sie zerstrahlt also nicht, wenn sie auf
normale Materie trifft. Das hätte man auch angesichts der Mengen, die es im
Universum geben sollte, bemerken müssen. (ds
/ 27. Oktober
2026)
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