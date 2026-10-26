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Warum können Jupiter und Saturn ihre Atmosphäre halten
obwohl sie so schnell rotieren?
Im Vergleich zur Erde ist ein Tag auf Saturn und Jupiter vergleichsweise kurz:
Die beiden größten Planeten im Sonnensystem drehen sich in 11 bzw. knapp 10
Stunden um die eigene Achse. Wer genau hinschaut, kann bei Jupiter aus diesem
Grund sogar eine deutliche Ausbuchtung am Äquator beobachten. Warum die
Gasriesen trotz ihrer schnellen Rotation ihre Atmosphäre nicht verlieren, hat
einen einfachen Grund: Sie sind sehr massereich und üben daher eine große
Gravitationswirkung aus. Jupiter könnte sogar noch deutlich schneller rotieren
ohne auseinanderzufliegen: Erst bei einer Tageslänge von unter drei Stunde würde
es wohl gefährlich. (ds
/ 26. Oktober
2026)
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