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Warum können Jupiter und Saturn ihre Atmosphäre halten obwohl sie so schnell rotieren?

Im Vergleich zur Erde ist ein Tag auf Saturn und Jupiter vergleichsweise kurz: Die beiden größten Planeten im Sonnensystem drehen sich in 11 bzw. knapp 10 Stunden um die eigene Achse. Wer genau hinschaut, kann bei Jupiter aus diesem Grund sogar eine deutliche Ausbuchtung am Äquator beobachten. Warum die Gasriesen trotz ihrer schnellen Rotation ihre Atmosphäre nicht verlieren, hat einen einfachen Grund: Sie sind sehr massereich und üben daher eine große Gravitationswirkung aus. Jupiter könnte sogar noch deutlich schneller rotieren ohne auseinanderzufliegen: Erst bei einer Tageslänge von unter drei Stunde würde es wohl gefährlich. (ds / 26. Oktober 2026)

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