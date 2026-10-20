Wo stünde die heutige Wissenschaft, wenn Einstein und Newton mit ihren Theorien nie existiert hätten?

Das ist natürlich spekulativ, aber vielfach liegen gewisse Entdeckungen und Entwicklungen in der Wissenschaft auch einfach "in der Luft" - denn letztendlich haben Newton und Einstein ja Naturgesetze entdeckt bzw. natürliche Phänomene beschrieben und an der Existenz dieser Gesetzmäßigkeiten hätte sich ja nichts geändert, wenn es beide Personen nicht gegeben hätte. Vermutlich wären also viele Theorien von anderen Forschern oder Forscherinnen entdeckt worden, vielleicht über Umwege, vielleicht etwas später und vielleicht wären wir heute nicht ganz so weit, aber die Wissenschaft hätte sich auch ohne Einstein und Newton sicherlich weiterentwickelt.



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