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Wo stünde die heutige Wissenschaft,
wenn Einstein und Newton mit ihren Theorien nie existiert hätten?
Das ist natürlich spekulativ, aber vielfach liegen gewisse Entdeckungen und
Entwicklungen in der Wissenschaft auch einfach "in der Luft" - denn letztendlich
haben Newton und Einstein ja Naturgesetze entdeckt bzw. natürliche Phänomene
beschrieben und an der Existenz dieser Gesetzmäßigkeiten hätte sich ja nichts
geändert, wenn es beide Personen nicht gegeben hätte. Vermutlich wären also
viele Theorien von anderen Forschern oder Forscherinnen entdeckt worden,
vielleicht über Umwege, vielleicht etwas später und vielleicht wären wir heute
nicht ganz so weit, aber die Wissenschaft hätte sich auch ohne Einstein und
Newton sicherlich weiterentwickelt. (ds
/ 20. Oktober
2026)
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