Würde man innerhalb einer Hohlkugel in der Mitte schweben?

Grundsätzlich ja, wenn es keine äußeren Einflüsse gibt. Tatsächlich würden sich an jedem Punkt innerhalb der Hohlkugel die gravitativen Kräfte gegenseitig aufheben, man wäre also schwerelos - ganz egal wo in der Kugel man sich befindet. Das geht aus dem Kugelschalentheorem von Newton hervor.



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