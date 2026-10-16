Würde man innerhalb einer Hohlkugel in der Mitte schweben?

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Grundsätzlich ja, wenn es keine äußeren Einflüsse gibt. Tatsächlich würden sich
an jedem Punkt innerhalb der Hohlkugel die gravitativen Kräfte gegenseitig
aufheben, man wäre also schwerelos - ganz egal wo in der Kugel man sich
befindet. Das geht aus dem Kugelschalentheorem von Newton hervor.
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