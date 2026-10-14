Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es auch Exoplaneten, die eine Umlaufzeit von mehreren Jahrzehnten oder Jahrhunderten um ihren Zentralstern haben? Ja, die gibt es, sie sind allerdings vergleichsweise schwer zu finden. Das hängt mit den beiden Hauptmethoden zum Aufspüren von Planeten um andere Sonnen zusammen: Bei der Radialgeschwindigkeitsmethode sucht man nach einem Wackeln des Zentralsterns, das durch einen umlaufenden Planeten verursacht wird - und dieses Wackeln ist umso größer, je massereicher und näher der Planet seiner Sonne ist. Für Planeten in größerem Abstand ist dieses Wackeln nur sehr schwer auszumachen. Bei der Transitmethode sucht man nach Planeten, die - von der Erde aus gesehen - vor ihrer Sonne vorüberziehen. Für eine sichere Entdeckung muss man mehrere Transits verfolgen - und dies ist bei Umlaufzeiten von mehreren Jahren oder gar Jahrzehnten bislang schlicht nicht möglich gewesen. Trotzdem hat man schon manche Welten gefunden, die ihren Heimatstern in größerem Abstand umrunden, unter anderem durch direkte Abbildung. Und es dürften noch viel mehr sein.

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