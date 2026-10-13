Wie sind die Bahnneigungen der Planeten im Sonnensystem gegen die Ekliptik?

Die Bahnneigungen oder Inklinationen der Planeten im Sonnensystem sind vergleichsweise gering: Bei Merkur sind es 7 Grad, bei Venus 3,4 Grad, beim Mars 1,8 Grad, bei Jupiter 1,3 und bei Saturn 2,5 Grad und bei Uranus 0,8 Grad sowie bei Neptun 1,8 Grad. Der Zwergplanet Pluto macht schon durch seine Bahnneigung von 17,2 Grad deutlich, dass es sich bei ihm um ein Objekt des Kuipergürtels handelt.



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