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Wie sind die Bahnneigungen der Planeten
im Sonnensystem gegen die Ekliptik?
Die Bahnneigungen oder Inklinationen der Planeten im Sonnensystem sind
vergleichsweise gering: Bei Merkur sind es 7 Grad, bei Venus 3,4 Grad, beim Mars
1,8 Grad, bei Jupiter 1,3 und bei Saturn 2,5 Grad und bei Uranus 0,8 Grad sowie
bei Neptun 1,8 Grad. Der Zwergplanet Pluto macht schon durch seine Bahnneigung
von 17,2 Grad deutlich, dass es sich bei ihm um ein Objekt des Kuipergürtels
handelt. (ds
/ 13. Oktober
2026)
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