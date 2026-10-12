Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte man heute den Halleyschen Kometen aufspüren? Der Halleysche Komet kam zuletzt im Jahr 1986 ins innere Sonnensystem und wurde auch in den Folgejahren, als er sich immer weiter von der Sonne entfernte, weiter von Teleskopen beobachtet. Das letzte Mal wurde der Komet 2003 vom Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte ESO beobachtet. Er war damals über 28 Astronomische Einheiten (AU, eine Astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne, rund 150 Millionen Kilometer) entfernt. Seine visuelle Helligkeit betrug damals 28,2 Magnituden. Der Halleysche Komet erreichte im Dezember 2023 seinen sonnenfernsten Punkt in etwa 35 AU Entfernung von der Sonne. Er sollte dann noch 2,5 Mal lichtschwächer als 2003 gewesen sein. Die ESO betonte 2003, dass er mit dem Very Large Telescope auch dann noch zu sehen sein sollte. Damit wären also Teleskope auf der Erde in der Lage den Kometen auf jedem Punkt seiner Bahn aufzuspüren.

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