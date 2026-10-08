Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist der Unterschied zwischen den Little Red Dots und Quasaren? Die sogenannten "Little Red Dots" sind kleine, rötlich schimmernde Objekte, die mit dem Weltraumteleskops James Webb beobachtet wurden und deren Eigenschaften zu keinen bislang bekannten astronomische Objekten passen. Sie scheinen zwischen 0,6 und 1,6 Milliarden Jahre nach dem Urknall existiert zu haben. Inzwischen hat man mehrere hundert von ihnen entdeckt. Wo der Unterschied zwischen diese "Little Red Dots" und Quasaren besteht, lässt sich nur ungenau beantworten, da man eben noch nicht sicher weiß, um was es sich bei diesen Objekten handelt. Quasar sind weit entfernte Zentren aktiver Galaxien. Ihre Helligkeit, die sie aus großer Entfernung fast stellar erscheinen lässt, verdanken sie einem supermassereichen Schwarzen Loch, das gerade große Mengen an Material verschlingt - ein sogenannter "aktiver Galaxienkern". Was genau hinter den "Little Red Dots" stecken könnte, wird derzeit diskutiert. Zunächst hatte man tatsächlich an eine frühe Phase aktiver Galaxienkerne gedacht, womit die "Little Red Dots" so etwas wie junge Quasare wären. Es gibt allerdings auch andere Theorien. Unlängst haben wir bei astronews.com etwa über eine kosmologische Simulation berichtet, in der die "Little Red Dots" als kurzlebige, versteckte Phasen der Entstehung massereicher Schwarzer Löcher entstehen (siehe "Kosmologie: Wie die ersten supermassereichen Schwarzen Löcher entstanden" vom 22. September 2026).

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