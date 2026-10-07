Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum ist Theia beim Übertreten der Roche-Grenze nicht zerbrochen? Theia ist der Name des vermutlich marsgroßen Objekts, durch dessen Einschlag auf der Erde der Mond entstanden ist. Das Roche-Limit bzw. die Roche-Grenze beschreibt die Entfernung von einem größeren Objekt, ab der Monde oder andere kleinere Objekte um einen größeren Körper kreisen können, ohne von dessen gravitativen Einfluss zerstört zu werden. Es geht also um ein kleineres Objekt im Orbit um ein größeres Objekt. Kommt ein Mond seinem Planeten nun so nahe, dass er die Roche-Grenze überschreitet, kann dieser Mond instabil werden und - nicht sofort, sondern über einen längeren Zeitraum - zerbrechen und einen Ring um den Planeten bilden. Eine Kollision von zwei Objekten ist da ein ganz anderer Vorgang: Theia befand sich zuvor nicht im Erdorbit, sondern auf Kollisionskurs mit der Erde. Nach Überschreiten der (theoretischen) Roche-Grenze verging nur eine sehr kurze Zeit bis es zum Einschlag kam. Weder die immer stärkeren gravitativen Kräfte der Erde auf Theia, noch der Flug durch die Erdatmosphäre dürften angesichts der enormen Größe von Theia einen wirklichen Effekt gehabt haben.

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