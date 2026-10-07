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Warum ist Theia beim Übertreten der
Roche-Grenze nicht zerbrochen?
Theia ist der Name des vermutlich marsgroßen Objekts, durch dessen Einschlag auf
der Erde der Mond entstanden ist. Das Roche-Limit bzw. die Roche-Grenze
beschreibt die Entfernung von einem größeren Objekt, ab der Monde oder andere
kleinere Objekte um einen größeren Körper kreisen können, ohne von dessen
gravitativen Einfluss zerstört zu werden. Es geht also um ein kleineres Objekt
im Orbit um ein größeres Objekt. Kommt ein Mond seinem Planeten nun so nahe,
dass er die Roche-Grenze überschreitet, kann dieser Mond instabil werden und -
nicht sofort, sondern über einen längeren Zeitraum - zerbrechen und einen Ring
um den Planeten bilden.
Eine Kollision von zwei Objekten ist da ein ganz anderer Vorgang: Theia befand
sich zuvor nicht im Erdorbit, sondern auf Kollisionskurs mit der Erde. Nach
Überschreiten der (theoretischen) Roche-Grenze verging nur eine sehr kurze Zeit
bis es zum Einschlag kam. Weder die immer stärkeren gravitativen Kräfte der Erde
auf Theia, noch der Flug durch die Erdatmosphäre dürften angesichts der enormen
Größe von Theia einen wirklichen Effekt gehabt haben. (ds
/ 7. Oktober
2026)
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