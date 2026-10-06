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Was bedeutet die Angabe z = 20 in Bezug
auf das junge Universum in der Kosmologie?
Der mit einem kleinen "z" bezeichnete Wert ist der Wert der für ein Objekt
gemessenen Rotverschiebung. Als Rotverschiebung bezeichnet man in der Astronomie
eine Verschiebung bestimmter Spektrallinien eines Spektrums in Richtung größerer
Wellenlängen.
Die in diesem Zusammenhang relevante Rotverschiebung entsteht durch die
Expansion des Universums. Die Rotverschiebung z ist definiert als Verhältnis der
Wellenlängenänderung zur ursprünglichen Wellenlänge. Mithilfe eines
kosmologischen Modells lässt sich dann aus diesem Wert eine Entfernung des
beobachteten Objekts bzw. das Alter des Universums zum Zeitpunkt des Aussendens
der Strahlung ableiten. Licht eines Objekts mit einer Rotverschiebung von z = 20
erreicht uns aus einer Zeit, in der das Universum weniger als 200 Millionen
Jahre alt war. (ds
/ 6. Oktober
2026)
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