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Was bedeutet die Angabe z = 20 in Bezug auf das junge Universum in der Kosmologie?

Der mit einem kleinen "z" bezeichnete Wert ist der Wert der für ein Objekt gemessenen Rotverschiebung. Als Rotverschiebung bezeichnet man in der Astronomie eine Verschiebung bestimmter Spektrallinien eines Spektrums in Richtung größerer Wellenlängen.

Die in diesem Zusammenhang relevante Rotverschiebung entsteht durch die Expansion des Universums. Die Rotverschiebung z ist definiert als Verhältnis der Wellenlängenänderung zur ursprünglichen Wellenlänge. Mithilfe eines kosmologischen Modells lässt sich dann aus diesem Wert eine Entfernung des beobachteten Objekts bzw. das Alter des Universums zum Zeitpunkt des Aussendens der Strahlung ableiten. Licht eines Objekts mit einer Rotverschiebung von z = 20 erreicht uns aus einer Zeit, in der das Universum weniger als 200 Millionen Jahre alt war. (ds / 6. Oktober 2026)

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