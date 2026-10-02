Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Geht der Mond wirklich jeden Tag 50 Minuten später auf? Ja, genau sind es sogar 51 Minuten. Warum sich die Mondaufgänge jeden Tag um etwa 51 Minuten verschieben, kann man sich schnell mithilfe einer kleinen Rechnung klarmachen: Der Mond umkreist die Erde etwa alle 28 Tage, legt also in dieser Zeit 360 Grad zurück. Jeden Tag verschiebt sich seinen Position am Himmel damit um 360/28 Grad, also um rund 13 Grad. Das entspricht pro Tag 3,6 Prozent eines Vollkreises. Bezieht man dies nun auf die Aufgangszeiten, sollten sich diese entsprechend der Mondposition verschieben, also jeden Tag um 0,036 mal 24*60 (24 Stunden pro Tag, 60 Minuten pro Stunde). Man erhält so einen Wert von 51,84 Minuten. Die Rechnung geht allerdings davon aus, dass die Mondbahn exakt kreisförmig ist, was nicht stimmt. In Wirklichkeit schwankt die Mondgeschwindigkeit entsprechend des Abstandes des Mondes von der Erde. Außerdem variiert die Deklination des Mondes, also der Winkelabstand vom Himmelsäquator, im Laufe eines Umlaufs um den Wert der Inklination der Mondbahn von etwa 5°. Auf- und Untergangszeiten verschieben sich dadurch entsprechend. Die 51 Minuten stellen also nur einen Durchschnittswert dar, von dem es teils deutliche Abweichungen geben kann.

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