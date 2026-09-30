Nimmt die Schwerkraft ab, je mehr man sich dem Mittelpunkt der Erde nähert?

Ja, das tut sie. Solange man sich - etwa aus dem All kommend - der Erdoberfläche nähert, nimmt die Schwerkraft zu, wenn man dann ins Erdinnere eindringt, nimmt die Schwerkraft ab - bis sie schließlich genau im Zentrum gleich null ist. Das gilt natürlich streng nur für eine ideale Kugelform, so dass in der Realität wegen unterschiedlicher Dichteverhältnisse im Erdinneren (und hier insbesondere im Mantel) die Schwerkraft nicht immer stetig kleiner werden muss.



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