|
|
Nimmt die Schwerkraft ab, je mehr man
sich dem Mittelpunkt der Erde nähert?
Ja, das tut sie. Solange man sich - etwa aus dem All kommend - der Erdoberfläche
nähert, nimmt die Schwerkraft zu, wenn man dann ins Erdinnere eindringt, nimmt
die Schwerkraft ab - bis sie schließlich genau im Zentrum gleich null ist. Das
gilt natürlich streng nur für eine ideale Kugelform, so dass in der Realität
wegen unterschiedlicher Dichteverhältnisse im Erdinneren (und hier insbesondere
im Mantel) die Schwerkraft nicht immer stetig kleiner werden muss. (ds
/ 30. September
2026)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|