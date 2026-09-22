Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Werden Starts zum Mars immer in Richtung der Erdrotation durchgeführt? Das gilt tatsächlich für sehr viele Starts, nicht nur die zum Mars: Um die Erdrotation mitzunehmen, werden Raketen in der Regel Richtung Osten gestartet - in Richtung der Rotation der Erde um die eigene Achse. Am meisten Geschwindigkeit lässt sich dabei bei einem Startplatz in Äquatornähe mitnehmen. Bei Starts von Sonden, die den Einflussbereich der Erde verlassen sollen, erfolgt der Start auch in Richtung der Bewegung der Erde um die Sonne, um auch hier Geschwindigkeit mitzunehmen.

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