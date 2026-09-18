Wird der Raum beim Durchlauf einer Gravitationswelle tatsächlich kleiner und größer?

Gravitationswellen sind winzige Kräuselungen der Raumzeit und tatsächlich bewirken sie eine geringfügige Änderungen von Längen. Auf diese Weise hat man sie auch aufspüren können: In Gravitationswellendetektoren, die aus zwei rechtwinklig zueinander angeordneten langen Messstrecken bestehen, können winzige relative Längenänderungen festgestellt werden, wenn eine Gravitationswelle einen Arm des Detektors durchläuft.



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