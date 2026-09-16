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Unterscheidet sich die
Fluchtgeschwindigkeit für Schwarze Löcher unterschiedlicher Masse?
Am sogenannten Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs entspricht die
Fluchtgeschwindigkeit genau der Lichtgeschwindigkeit. Da nichts schneller sein
kann als das Licht, kann man der Anziehungskraft des Schwarzen Lochs nicht mehr
entkommen, wenn man diesen Ereignishorizont einmal überschritten hat. Das gilt
für alle Schwarzen Löcher, egal welcher Masse. Der Ereignishorizont ist
allerdings für massereiche Schwarze Löcher ausgedehnten als für massearme
Exemplare. (ds
/ 16. September
2026)
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