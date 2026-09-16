Unterscheidet sich die Fluchtgeschwindigkeit für Schwarze Löcher unterschiedlicher Masse?



Am sogenannten Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs entspricht die Fluchtgeschwindigkeit genau der Lichtgeschwindigkeit. Da nichts schneller sein kann als das Licht, kann man der Anziehungskraft des Schwarzen Lochs nicht mehr entkommen, wenn man diesen Ereignishorizont einmal überschritten hat. Das gilt für alle Schwarzen Löcher, egal welcher Masse. Der Ereignishorizont ist allerdings für massereiche Schwarze Löcher ausgedehnten als für massearme Exemplare.



Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.