Wie schaffen es die Voyager-Sonden bei ihrer Geschwindigkeit das Sonnensystem zu verlassen?



Voyager 1 und 2 entfernen sich mit einer Geschwindigkeit von knapp 17 bzw. etwas über 15 Kilometer pro Sekunde von der Sonne und werden beide den gravitativen Einflussbereich der Sonne verlassen. Nun kann man aber nachlesen - und daher kam auch die Frage -, dass die Entweichgeschwindigkeit des Sonnensystems 16,67 km/s beträgt. Diese Geschwindigkeit beschreibt allerdings die Geschwindigkeit, die man - unter Einbeziehung der Bahngeschwindigkeit der Erde - benötigen würde, um bei einem Start von der Erde den Einflussbereich der Sonne und damit das Sonnensystem ohne weiteren Antrieb zu verlassen. Somit lässt sich diese Geschwindigkeit nicht mit der aktuellen Geschwindigkeit der Sonden vergleichen.



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