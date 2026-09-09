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Wie schaffen es die Voyager-Sonden bei
ihrer Geschwindigkeit das Sonnensystem zu verlassen?
Voyager 1 und 2 entfernen sich mit einer Geschwindigkeit von
knapp 17 bzw. etwas über 15 Kilometer pro Sekunde von der Sonne und werden beide
den gravitativen Einflussbereich der Sonne verlassen. Nun kann man aber
nachlesen - und daher kam auch die Frage -, dass die Entweichgeschwindigkeit des
Sonnensystems 16,67 km/s beträgt. Diese Geschwindigkeit beschreibt allerdings
die Geschwindigkeit, die man - unter Einbeziehung der Bahngeschwindigkeit der
Erde - benötigen würde, um bei einem Start von der Erde den Einflussbereich der
Sonne und damit das Sonnensystem ohne weiteren Antrieb zu verlassen. Somit lässt
sich diese Geschwindigkeit nicht mit der aktuellen Geschwindigkeit der Sonden
vergleichen. (ds
/ 9. September
2026)
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