Wenn die Sonne zum Roten Riesen wird, könnten dann die Eismonde von Saturn und Jupiter lebensfreundlich werden?



Es ist durchaus möglich, dass sich in der Roten-Riesen-Phase der Sonne, wenn sich diese so weit ausdehnt, dass sie Merkur, Venus und vielleicht auch die Erde verschluckt, Jupiter oder auch Saturn mit ihren Monden plötzlich in einer Zone um die Sonne befinden, die man als "lebensfreundlich" bezeichnen würde. Allerdings wäre diese Phase nur von verhältnismäßig kurzer Dauer. Ob diese Zeit ausreichen würde, damit sich beispielsweise auf den heutigen Eismonden Leben entwickeln kann, ist fraglich.



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