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Könnte man die Voyager-Sonden noch von der Erde steuern, falls ihnen ein Objekt in die Quere kommt?


Nein. Zwar haben die Voyager-Sonden noch etwas Treibstoff an Bord, dieser wird aber verwendet, um die Ausrichtung der Sonden so anzupassen, dass die Antenne Richtung Erde gerichtet ist. Eine Kurskorrektur wurde bei ihnen schon seit Jahrzehnten nicht mehr vorgenommen. Ein von der Erde gesteuertes Ausweichmanöver wäre schon aus einem ganz anderen Grund schwierig: Die Voyager-Sonden verfügen über keine Kameras oder Scanner, die den Weg vor ihnen erfassen. Ihre Route wurde komplett vorausberechnet. Und selbst wenn sie ein nahes Hindernis bemerken könnten, wäre es vermutlich zu spät, wenn von der Erde schließlich der Befehl zum Ausweichen kommt: Bis ein Funksignal von Voyager 1 beispielsweise die Erde erreicht hat, vergeht ein Tag, genauso lange würde dann der Ausweichbefehl benötigen, um die Sonde wieder zu erreichen. Doch dann dürfte es schon zu spät sein. Angesichts der Geschwindigkeit der Sonden von über 15 Kilometern pro Sekunde ist ein "auf Sicht fahren" aber sowieso illusorisch. (ds / 7. September 2026)

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