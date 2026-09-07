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Könnte man die Voyager-Sonden noch von
der Erde steuern, falls ihnen ein Objekt in die Quere kommt?
Nein. Zwar haben die Voyager-Sonden noch etwas Treibstoff an Bord, dieser wird
aber verwendet, um die Ausrichtung der Sonden so anzupassen, dass die Antenne
Richtung Erde gerichtet ist. Eine Kurskorrektur wurde bei ihnen schon seit
Jahrzehnten nicht mehr vorgenommen. Ein von der Erde gesteuertes Ausweichmanöver
wäre schon aus einem ganz anderen Grund schwierig: Die Voyager-Sonden verfügen
über keine Kameras oder Scanner, die den Weg vor ihnen erfassen. Ihre Route
wurde komplett vorausberechnet. Und selbst wenn sie ein nahes Hindernis bemerken
könnten, wäre es vermutlich zu spät, wenn von der Erde schließlich der Befehl
zum Ausweichen kommt: Bis ein Funksignal von Voyager 1 beispielsweise
die Erde erreicht hat, vergeht ein Tag, genauso lange würde dann der
Ausweichbefehl benötigen, um die Sonde wieder zu erreichen. Doch dann dürfte es
schon zu spät sein. Angesichts der Geschwindigkeit der Sonden von über 15
Kilometern pro Sekunde ist ein "auf Sicht fahren" aber sowieso illusorisch. (ds
/ 7. September
2026)
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