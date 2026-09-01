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Warum wird mit dem
Roman-Weltraumteleskop ein weiteres Teleskop am L2 positioniert? James Webb
leistet doch gute Arbeit!
Weil beide Teleskope ganz unterschiedliche Aufgaben erfüllen und sich
bestenfalls optimal ergänzen können: Das gerade gestartete Weltraumteleskop
Nancy Grace Roman soll schnelle Durchmusterungen großer Bereiche des
Universums machen. Auf diese Weise möchte man Hinweise zur Lösung des Rätsels um
die Dunkle Materie und die Dunkle Energie finden sowie Informationen über die
Population extrasolarer Planeten sammeln. Jedes Bild von Roman deckt
dabei einen vergleichsweise großen Bereich am Himmel ab. James Webb
hingegen hat einen detaillierten Blick und kann beispielsweise spannende von
Roman entdeckte Objekte gründlicher erforschen. Umgekehrt kann Roman
Informationen zur großräumigeren Umgebung von Objekten liefern, die Webb
bereits im Detail untersucht hat. (ds /
1. September
2026)
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