Warum wird mit dem Roman-Weltraumteleskop ein weiteres Teleskop am L2 positioniert? James Webb leistet doch gute Arbeit!



Weil beide Teleskope ganz unterschiedliche Aufgaben erfüllen und sich bestenfalls optimal ergänzen können: Das gerade gestartete Weltraumteleskop Nancy Grace Roman soll schnelle Durchmusterungen großer Bereiche des Universums machen. Auf diese Weise möchte man Hinweise zur Lösung des Rätsels um die Dunkle Materie und die Dunkle Energie finden sowie Informationen über die Population extrasolarer Planeten sammeln. Jedes Bild von Roman deckt dabei einen vergleichsweise großen Bereich am Himmel ab. James Webb hingegen hat einen detaillierten Blick und kann beispielsweise spannende von Roman entdeckte Objekte gründlicher erforschen. Umgekehrt kann Roman Informationen zur großräumigeren Umgebung von Objekten liefern, die Webb bereits im Detail untersucht hat.



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