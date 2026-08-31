|
|
Erhöht sich durch den heißen Erdkern
die Temperatur auf der Erdoberfläche und beeinflusst so das Klima auf der Erde?
Nein. Die Wärmeenergie, die aus dem Erdinneren an die Erdoberfläche gelangt, ist
verschwindend gering - insbesondere, wenn man sie mit der Energieeinstrahlung
der Sonne vergleicht. Einen direkten Einfluss auf die (großräumigeren)
Temperaturen und das irdische Klima hat die Wärme aus dem Inneren der Erde
nicht. Aber es gibt natürlich sehr viel komplexere Zusammenhänge: So sorgt der
geschmolzene Erdkern für die Entstehung des Erdmagnetfelds, das unsere
Atmosphäre schützt. Die Wärme im Erdinneren ist zudem für die
Kontinentalverschiebung verantwortlich und damit für Erdbeben und
Vulkanausbrüche - und insbesondere letztere können natürlich schon einen - wenn
auch temporären - Einfluss auf das Klima haben. (ds /
31. August
2026)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|