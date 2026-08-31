Erhöht sich durch den heißen Erdkern die Temperatur auf der Erdoberfläche und beeinflusst so das Klima auf der Erde?



Nein. Die Wärmeenergie, die aus dem Erdinneren an die Erdoberfläche gelangt, ist verschwindend gering - insbesondere, wenn man sie mit der Energieeinstrahlung der Sonne vergleicht. Einen direkten Einfluss auf die (großräumigeren) Temperaturen und das irdische Klima hat die Wärme aus dem Inneren der Erde nicht. Aber es gibt natürlich sehr viel komplexere Zusammenhänge: So sorgt der geschmolzene Erdkern für die Entstehung des Erdmagnetfelds, das unsere Atmosphäre schützt. Die Wärme im Erdinneren ist zudem für die Kontinentalverschiebung verantwortlich und damit für Erdbeben und Vulkanausbrüche - und insbesondere letztere können natürlich schon einen - wenn auch temporären - Einfluss auf das Klima haben.



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