Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welches himmelsmechanische Phänomen sorgt für eine Sonnenfinsternis?

Eine Sonnenfinsternis entsteht dann, wenn Erde, Mond und Sonne genau auf einer Linie liegen. Das passiert allerdings nicht besonders häufig: Während sich die Erde um die Sonne dreht, kreist der Mond um die Erde. Die Ebene, in der der Mond die Erde umläuft, ist allerdings nicht identisch mit der Ebene, in der die Erde die Sonne umkreist: Die Mondbahnebene ist zur Ebene des Erdumlaufs um die Sonne leicht geneigt, nämlich um etwa fünf Grad. Nur wenn Neumond ist und sich der Mond gleichzeitig in der Umgebung der Punkte befindet, an denen die Mondbahn die Umlaufebene der Erde um die Sonne schneidet (an den sogenannten Knoten), kann es zu einer Sonnenfinsternis kommen - dann nämlich liegen Sonne, Mond und Erde wirklich genau auf einer Linie. Der Mond schiebt sich dann auf seiner Umlaufahn vor die Sonne.

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