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Welches himmelsmechanische Phänomen
sorgt für eine Sonnenfinsternis?
Eine Sonnenfinsternis entsteht dann, wenn Erde, Mond und Sonne genau auf einer
Linie liegen. Das passiert allerdings nicht besonders häufig: Während sich die
Erde um die Sonne dreht, kreist der Mond um die Erde. Die Ebene, in der der Mond
die Erde umläuft, ist allerdings nicht identisch mit der Ebene, in der die Erde
die Sonne umkreist: Die Mondbahnebene ist zur Ebene des Erdumlaufs um die Sonne
leicht geneigt, nämlich um etwa fünf Grad. Nur wenn Neumond ist und sich der
Mond gleichzeitig in der Umgebung der Punkte befindet, an denen die Mondbahn die
Umlaufebene der Erde um die Sonne schneidet (an den sogenannten Knoten), kann es
zu einer Sonnenfinsternis kommen - dann nämlich liegen Sonne, Mond und Erde
wirklich genau auf einer Linie. Der Mond schiebt sich dann auf seiner Umlaufahn
vor die Sonne. (ds /
28. August
2026)
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